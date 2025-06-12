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Россия формирует лояльную к Москве "африканскую элиту", - Юсов

Четверг 12 июня 2025 13:20
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Россия формирует лояльную к Москве "африканскую элиту", - Юсов Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация наращивает свое присутствие на африканском континенте и формирует лояльную к Кремлю "элиту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрея Юсова, которого цитирует ведомство.

По словам Юсова, чтобы нарастить свое присутствие Россия использует образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния. Одним из ключевых направлений является создание условий для формирования лояльной к Кремлю "африканской элиты".

"С этой целью Россия последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за средства госбюджета. Основные направления подготовки - сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина", - добавил он.

В частности, в ведущих университетах Африки, как рассказал представитель ГУР, планируют открыть курсы русского языка, а также программы повышения квалификации для преподавателей. В перспективе - синхронизация образовательных программ со стандартами России. В Кремле считают, что это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования континента.

В том же числе страна-террорист уделяет внимание работе с молодежью через спортивные инициативы.

"Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к кремлю", - добавил Юсов.

Попытка России усилить влияние в Африке

Россия активно пытается расширить свое влияние в Африке, используя военные, политические, экономические и информационные рычаги. Особенно усилилась эта активность после 2014 года, а еще больше - после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, когда Россия искала новых партнеров и рынков сбыта из-за международной изоляции.

Одним из основных инструментов российского влияния стала деятельность частных военных компаний, которые участвовали в боевых действиях, охране режимов, контроле над добычей природных ресурсов и не только.

Как писали недавно СМИ, Россия заманивает африканцев обещаниями работы, а после этого бросает на войну в Украину или на заводы дронов.

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