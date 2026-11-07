Росія експортуватиме метал через арктичний порт, щоб уникнути ударів України, - FT

За інформацією видання, через Мурманськ Росія планує відправити до Середземного моря понад 65 тисяч тонн металу. Для цього до порту доправили чавун у більш ніж 180 залізничних вагонах.

Ймовірним пунктом призначення вантажу є Туреччина, оскільки з 1 січня 2026 року Європейський Союз заборонив імпорт російського чавуну.

Водночас використання нового маршруту суттєво збільшує витрати на транспортування. Доставка металу з Мурманська до Туреччини займає приблизно на 10 днів більше, ніж перевезення через Чорне море.

Крім того, вартість транспортування майже вдвічі вища. За даними видання, деяким російським перевізникам доводиться додатково платити близько 100 доларів за кожну тонну вантажу.

Раніше Росія відправляла чавун на експорт через порт у Новоросійську. Однак останнє таке відвантаження відбулося 31 липня.

Перехід на альтернативні маршрути пов'язаний із небезпекою для судноплавства в Чорному морі через атаки з обох сторін.

За оцінками аналітиків, лише від початку 2026 року в регіоні зафіксували понад 700 атак на російські та українські судна.

Раніше Мурманський порт використовували переважно для експорту російської нафти. Тепер на тлі загроз у Чорному морі росіяни почали переорієнтовувати через нього також перевезення металу та зерна.