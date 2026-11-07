Россия будет экспортировать металл через арктический порт, чтобы избежать ударов Украины, - FT

По информации издания, через Мурманск Россия планирует отправить в Средиземное море более 65 тысяч тонн металла. Для этого в порт доставили чугун в более чем 180 железнодорожных вагонах.

Вероятным пунктом назначения груза является Турция, поскольку с 1 января 2026 года Европейский Союз запретил импорт российского чугуна.

В то же время, использование нового маршрута существенно увеличивает расходы на транспортировку. Доставка металла из Мурманска в Турцию занимает примерно на 10 дней больше, чем перевозка через Черное море.

Кроме того, стоимость транспортировки почти вдвое выше. По данным издания, некоторым российским перевозчикам приходится дополнительно платить около 100 долларов за каждую тонну груза.

Ранее Россия отправляла чугун на экспорт через порт в Новороссийск. Однако последняя такая отгрузка произошла 31 июля.

Переход на альтернативные маршруты связан с опасностью для судоходства в Черном море из-за атак с обеих сторон.

По оценкам аналитиков, только с начала 2026 года в регионе зафиксировали более 700 атак на российские и украинские суда.

Ранее Мурманский порт использовался преимущественно для экспорта российской нефти. Теперь на фоне угроз в Черном море россияне начали переориентировать через него также перевозку металла и зерна.