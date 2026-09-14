Росія експериментує з FPV на "Шахедах": Ігнат розповів деталі

Росія експериментує з використанням FPV-дронів разом із ударними БПЛА "Шахед". У Повітряних силах розповіли, як широко ворог застосовує таку тактику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, російські війська вже використали FPV на "Шахедах". Підтвердженням цього стало відео, яке раніше з'явилося у соцмережах.
При цьому Ігнат зазначив, що поки невідомо, наскільки широко росіяни застосовуватимуть таку схему і наскільки ефективною вона виявиться.
Ігнат також розповів, що РФ продовжує вдосконалювати безпілотники "Шахед" та "Гербера". Йдеться, зокрема, про оновлення систем зв'язку, навігації та радіоелектронної боротьби.
"Фактично треба йти в ногу з часом для того, щоб нейтралізувати ті нові загрози, у тому числі й використання ворогом FPV, які можуть бути на тих самих "Шахедах", – сказав Ігнат.
Раніше в мережі з'явилася інформація про застосування російськими військами "Шахедів" як носії для FPV-дронів. Повідомлялося, що у такий спосіб безпілотники доставляли углиб України, зокрема на Київщину.
Зазначимо, що версію про те, що російські війська запускають FPV-дрони з реактивних "Шахедів" під час атак на Київ, перевірили фахівці. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що за кілька днів спостережень підтверджень такої тактики не виявили.
Нагадуємо, що 2 вересня український перехоплювач LITAVR знищив російський "Шахед", який використовувався як носій додаткових FPV-дронів. Мету вразив екіпаж "Стаф" із 158-ї окремої механізованої бригади.