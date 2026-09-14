Росія експериментує з FPV на "Шахедах": Ігнат розповів деталі

За його словами, російські війська вже використали FPV на "Шахедах". Підтвердженням цього стало відео, яке раніше з'явилося у соцмережах.

При цьому Ігнат зазначив, що поки невідомо, наскільки широко росіяни застосовуватимуть таку схему і наскільки ефективною вона виявиться.

Росія доопрацьовує БПЛА

Ігнат також розповів, що РФ продовжує вдосконалювати безпілотники "Шахед" та "Гербера". Йдеться, зокрема, про оновлення систем зв'язку, навігації та радіоелектронної боротьби.

"Фактично треба йти в ногу з часом для того, щоб нейтралізувати ті нові загрози, у тому числі й використання ворогом FPV, які можуть бути на тих самих "Шахедах", – сказав Ігнат.

Раніше в мережі з'явилася інформація про застосування російськими військами "Шахедів" як носії для FPV-дронів. Повідомлялося, що у такий спосіб безпілотники доставляли углиб України, зокрема на Київщину.

Зазначимо, що версію про те, що російські війська запускають FPV-дрони з реактивних "Шахедів" під час атак на Київ, перевірили фахівці. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що за кілька днів спостережень підтверджень такої тактики не виявили.