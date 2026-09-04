Росія двічі вдарила по складах на Одещині: є постраждалі та пожежі

Під час чергової атаки на Одещину російські війська завдали двох ударів по складах із продовольчими та промисловими товарами.

Внаслідок пошкодження отримали будівлю та її елементи. Зокрема, було розбито скло та пошкоджено фасад приміщення.

Атака також спричинила спалах на території складів. Вогонь поширився на вантажні автомобілі, які були поруч із місцем удару.

Таким чином, наслідки обстрілу торкнулися не тільки самого складського приміщення, а й транспорту, що розташований на території.

Фото: Одеська ОВА

Є постраждалі

Внаслідок російської атаки отримали травми двоє людей. Рятувальники оперативно розпочали ліквідацію спалахів. Наразі всі пожежі, які з'явилися після атаки, вже вдалося загасити.

Наслідки атаки ліквідують

Після завершення гасіння на місці продовжують працювати відповідні служби. Наразі фахівці займаються усуненням наслідків російського удару та приведенням території у безпечний стан.

Атака зі складських приміщень стала черговим ударом по об'єктах на території Одеської області. При цьому основні наслідки події вже локалізовані: пожежі ліквідовано, а роботи на місці продовжуються.