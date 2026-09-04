Россия дважды ударила по складам на Одещине: есть пострадавшие и пожары

Во время очередной атаки на Одещину российские войска нанесли два удара по складам с продовольственными и промышленными товарами.

В результате повреждения получили здание и его элементы. В частности, были разбиты стекла и поврежден фасад помещения.

Атака также привела к возгоранию на территории складов. Огонь распространился на грузовые автомобили, которые находились рядом с местом удара.

Таким образом, последствия обстрела затронули не только само складское помещение, но и расположенный на территории транспорт.

Фото: Одесская ОВА

Есть пострадавшие

В результате российской атаки получили травмы два человека. Спасатели оперативно приступили к ликвидации возникших возгораний. На данный момент все пожары, которые появились после атаки, уже удалось потушить.

Последствия атаки ликвидируют

После завершения тушения на месте продолжают работать соответствующие службы. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий российского удара и приведением территории в безопасное состояние.

Атака по складским помещениям стала очередным ударом по объектам на территории Одесской области. При этом основные последствия происшествия уже локализованы: пожары ликвидированы, а работы на месте продолжаются.