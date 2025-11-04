UA

Росія у дві хвилі атакувала Одещину: є влучання в портові та енергетичні об'єкти

Фото: вночі РФ двічі атакувала Одещину безпілотниками (t.me/odeskaODA)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 4 листопада російські дрони у дві хвилі атакували Одеську область. Під ударами окупантів перебувала портова та енергетична інфраструктура регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДТЕК.

"У ніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та енергетичне обладнання. Рятувальні служби оперативно ліквідували займання.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Удар по енергетичному об’єкту ДТЕК

За інформацією компанії ДТЕК, один із ударів прийшовся на енергетичний об’єкт підприємства в області. Пошкодження виявилися значними, тож ремонтні роботи потребуватимуть часу.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи  одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", - повідомили у компанії.

 

Фото: внаслідок нічної російської атаки виникли пожежи на обʼєктах енергетичної та портової інфраструктури (t.me/odeskaODA)

Сьогодні вночі в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу через атаку ударних дронів.

Перша тривога пролунала 3 листопада о 23:58 і тривала до 1:03. У цей час у Ізмаїльському районі місцеві мешканці повідомляли про щонайменше чотири вибухи.

Вдруге сигнал повітряної тривоги пролунав о 2:25, після чого знову було чути серію вибухів поблизу Ізмаїла. Відбій оголосили о 3:23.

Удари по Одещині

Одеська область систематично перебуває під атаками російських дронів та ракет. Майже щоночі ворог завдає ударів переважно з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, в ніч на 2 листопада внаслідок ворожої атаки на Одещині згоріло п’ять вантажівок, двоє людей загинули.

Раніше, в ніч на 29 жовтня, окупанти знову вдарили по регіону - було пошкоджено енергетичний об’єкт компанії ДТЕК, поранено одного працівника. Без електропостачання тоді залишилися близько 30 тисяч домівок.

До цього росіяни також атакували область дронами: були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, готель і багатоповерхівки, є постраждала.

