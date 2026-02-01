UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія два дні поспіль тероризує Конотоп: що там відбувається

Фото: під ударами РФ цивільна логістика України (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Сергій Козачук

Росія два дні поспіль дронами атакує об'єкти залізниці у Конотопі на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Це вже не перший цілеспрямований удар по цивільному транспорту цього тижня. Росія атакувала дроном поїзд "Укрзалізниці", внаслідок чого чотири людини загинули просто у вагоні", - наголосив Кулеба.

За його словами, другий день поспіль ворог також б’є по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини.

В Конотопі серія ударів безпілотниками пошкодила колії, територію станції, ремонтний цех та адміністративну будівлю локомотивного депо, виникли пожежі.

До ліквідації наслідків залучали пожежний поїзд. Працівники перебували в укриттях, тому жертв серед персоналу вдалося уникнути.

"Це не випадкові удари, а системний терор проти цивільної логістики", - підкреслив міністр.

Попри пошкодження й затримки, залізничники продовжують роботу.

Фото: під ударами РФ цивільна логістика України (t.me/OleksiiKuleba)

Нагадаємо, що в ніч на 1 лютого Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши 90 ударних безпілотників із п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих дронів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Ми писалм, що в Дніпрі внаслідок удару ворожого БПЛА сталося влучання в приватний будинок, що призвело до загибелі двох людей - чоловіка та жінки.

Також в ніч на 31 січня російські війська атакували Україну 85 ударними дронами з трьох напрямків. Українська ППО збила 64 безпілотники противника.

Водночас було зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 13 різних локаціях.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяРосійська ФедераціяСумська областьВійна в УкраїніАтака дронів