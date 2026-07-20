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Россия дроном атаковала предприятие в Запорожье, есть раненые

15:27 20.07.2026 Пн
1 мин
Оккупанты снова били по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья
aimg Елена Бджола
Россия дроном атаковала предприятие в Запорожье, есть раненые Фото: автомобили "скорой помощи" в Запорожье (facebook.com_AMBULANCEZP)
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В Запорожье из-за дроновой атаки РФ на пищевое производство есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Россия снова била по Запорожью

Четыре человека ранены днем 20 июля в результате атаки вражеского беспилотника на Запорожье, отметил Федоров.

"Россияне ударили по предприятию пищевой промышленности. В результате атаки разрушено производственное помещение, повреждено оборудование", - уточнил он.

Авиация РФ бомбила Запорожье

Ранее начальник СВА сообщал, что один человек погиб, еще пять - ранены из-за атаки РФ на Запорожье около 11 утра.

"Российские управляемые авиабомбы ударили по областному центру, разрушили и повредили жилые и нежилые здания", - говорил он.

Напомним, вечером 19 июля Россия сбросила КАБы на Запорожье. Число пострадавших возросло до 42. Среди них - восемь детей.

19 июля оккупанты снова атаковали дроном пассажирский поезд в Запорожской области. Пострадала проводница.

18 июля Россия била по Запорожью целый день. Пятеро человек получили ранения, в том числе 14-летний парень и 17-летняя девушка.

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