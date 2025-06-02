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Росія дроном атакувала медиків у середмісті Херсона: є загиблий та поранені (фото)

Ілюстративне фото: Росія дроном атакувала медиків у середмісті Херсона (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері понеділка, 2 червня, дроном атакувала медичну автівку у середмісті Херсона. Загинув водій транспорту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інцидент стався близько 17:00, через ворожий удар транспортний засіб – згорів вщент.

"На жаль, смертельні травми дістав водій 1957 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", - написав Прокудін.

Також було поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження.

 Фото: Росія дроном атакувала медиків у середмісті Херсона (t.me/olexandrprokudin)

Обстріли Херсона та області

Російські військові регулярно застосовують дрони для ударів по цивільній інфраструктурі та транспорту, зокрема в прифронтових районах Херсонської області.

Лівобережжя Херсонщини й надалі залишається під окупацією РФ. Водночас російські сили майже щоденно обстрілюють Херсон і населені пункти на правому березі Дніпра.

Раніше внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей, одна з яких у важкому стані.

Також 23 травня російські війська обстріляли район Херсона, через що десятеро цивільних отримали поранення, а троє загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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