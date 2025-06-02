Росія дроном атакувала медиків у середмісті Херсона: є загиблий та поранені (фото)

Фото: Росія дроном атакувала медиків у середмісті Херсона (t.me/olexandrprokudin)

Обстріли Херсона та області

Російські військові регулярно застосовують дрони для ударів по цивільній інфраструктурі та транспорту, зокрема в прифронтових районах Херсонської області.

Лівобережжя Херсонщини й надалі залишається під окупацією РФ. Водночас російські сили майже щоденно обстрілюють Херсон і населені пункти на правому березі Дніпра.

Раніше внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей, одна з яких у важкому стані.