Росія дроном атакувала медиків у середмісті Херсона: є загиблий та поранені (фото)

Російська армія ввечері понеділка, 2 червня, дроном атакувала медичну автівку у середмісті Херсона. Загинув водій транспорту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Інцидент стався близько 17:00, через ворожий удар транспортний засіб – згорів вщент.
"На жаль, смертельні травми дістав водій 1957 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", - написав Прокудін.
Також було поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження.
Російські військові регулярно застосовують дрони для ударів по цивільній інфраструктурі та транспорту, зокрема в прифронтових районах Херсонської області.
Лівобережжя Херсонщини й надалі залишається під окупацією РФ. Водночас російські сили майже щоденно обстрілюють Херсон і населені пункти на правому березі Дніпра.
Раніше внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей, одна з яких у важкому стані.
Також 23 травня російські війська обстріляли район Херсона, через що десятеро цивільних отримали поранення, а троє загинули.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.