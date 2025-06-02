Россия дроном атаковала медиков в центре Херсона: есть погибший и раненые (фото)

Фото: Россия дроном атаковала медиков в центре Херсона (t.me/olexandrprokudin)

Обстрелы Херсона и области

Российские военные регулярно применяют дроны для ударов по гражданской инфраструктуре и транспорту, в частности в прифронтовых районах Херсонской области.

Левобережье Херсонщины и в дальнейшем остается под оккупацией РФ. В то же время российские силы почти ежедневно обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Днепра.

Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.