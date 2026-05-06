Росія довоювалася до того, що її головний парад уже залежить від України, - Зеленський

"Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що Україна готова працювати заради миру і прагне "достойно закінчити цю війну".

"Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа", - підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що країна-агресорка відповіла на пропозицію України щодо припинення вогню новими ударами. Він додав, що сьогодні фактично протягом всього дня про ворожі обстріли повідомлялося з різних областей.

"Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашими цілком справедливими відповідями", - заявив президент.

Перемир'я України та РФ

Нагадаємо, Україна ініціювала режим тиші з Росією з 6 травня - відповідну ідею запропонував Володимир Зеленський.