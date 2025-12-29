Трамп заступився за Путіна після вкиду про атаку на резиденцію

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін пожалівся йому про нібито атаку України на свою резиденцію. Він заявив, що "це недобре" і згадав про "Томагавки".

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Я насправді тільки що про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро", - спочатку сказав американський лідер.

Проте вже за хвилину він змінив свою заяву і повідомив, що мав розмову з російським диктатором щодо "атаки" на його резиденцію.

"Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив "Томагавки". Одне діло бути агресивним, а інше - нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій", - зазначив президент США.

Він також відповів на питання журналіста про те, чи можливо те, що атаки, про яку заявляють росіяни, насправді не було.

"Можливо, нападу не було, як ви кажете, але Путін сказав мені, що був", - сказав Трамп.