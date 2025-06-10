Росія допомагає КНДР запускати виробництво "Шахедів", - Буданов

Росія та Північна Корея домовилися про створення потужностей із виробництва ударних безпілотників Shahed-136 на корейській території. Йдеться про модифікації "Гарпія" та "Герань", які активно використовуються Росією у війні проти України.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The War Zone.

Також розвідка зафіксувала спільну роботу над ракетами з ядерним потенціалом. Йдеться про проєкти, які здатні вплинути не лише на ситуацію в Україні, а й на глобальну безпеку.

"Спочатку, з початком передачі Росії, вони летіли з відхиленням у кілька кілометрів , але зараз вони точно влучають у ціль. Це результат спільної роботи російських та північнокорейських спеціалістів", - наголосив глава ГУР.

У відповідь на військову допомогу Росія передає Пхеньяну технології. Серед них виробництво безпілотників, модернізація авіаційних ракет “повітря–повітря” та систем озброєнь для підводних човнів.

За словами Буданова, йдеться не лише про передачу безпілотників, а й про масштабний трансфер російських технологій.

Розміщення такого виробництва у КНДР здатне змінити військовий баланс у регіоні, зокрема між Північною та Південною Кореєю.

Військове співробітництво Росії та КНДР

Нагадаємо, у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін і його північнокорейський колега Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство", який передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.

Після цього стало відомо, що північнокорейських солдатів відправили в Росію для проходження там військової підготовки.

У РФ підтвердили, що солдати КНДР воюють у війні проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.

Крім цього в рамках співпраці Північна Корея надавала Росії зброю і ракети, які використовуються для ударів по українських містах, і технології для їхньої модернізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.