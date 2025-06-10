Россия помогает КНДР запускать производство "Шахедов", - Буданов
Россия и Северная Корея договорились о создании мощностей по производству ударных беспилотников Shahed-136 на корейской территории. Речь идет о модификациях "Гарпия" и "Герань", которые активно используются Россией в войне против Украины.
Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The War Zone.
Размещение такого производства в КНДР способно изменить военный баланс в регионе, в частности между Северной и Южной Кореей.
По словам Буданова, речь идет не только о передаче беспилотников, но и о масштабном трансфере российских технологий.
Что получает КНДР взамен
В ответ на военную помощь Россия передает Пхеньяну технологии. Среди них производство беспилотников, модернизация авиационных ракет "воздух-воздух" и систем вооружений для подводных лодок.
Особое внимание, по словам Буданова, вызывает улучшение точности северокорейских баллистических ракет типа KN-23.
"Сначала, с началом передачи России, они летели с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов", - подчеркнул глава ГУР.
Также разведка зафиксировала совместную работу над ракетами с ядерным потенциалом. Речь идет о проектах, которые способны повлиять не только на ситуацию в Украине, но и на глобальную безопасность.
Военное сотрудничество России и КНДР военное сотрудничество
Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве", который предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.
После этого стало известно, что северокорейских солдат отправили в Россию для прохождения там военной подготовки.
В РФ подтвердили, что солдаты КНДР воюют в войне против Украины. Это произошло после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.
Кроме этого в рамках сотрудничества Северная Корея предоставляла России оружие и ракеты, которые используются для ударов по украинским городам, и технологии для их модернизации.
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