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Росія домовляється про купівлю у КНДР зброї для війни проти України, - Білий дім

Фото: представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Переговори щодо купівлі зброї між Росією і КНДР активно просуваються, Кремль хоче використовувати її для ведення війни проти України.

Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори щодо зброї між Росією і Північною Кореєю активно просуваються", - йдеться у заяві.

Що цьому передувало

Кірбі повідомив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно їздив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси РФ.

Представник Білого дому також уточнив, що російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити двостороннє співробітництво.

У КНДР вирушила нова група росіян

"У Сполучених Штатів є розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила в Пхеньян після візиту міністра оборони", - пояснив Кірбі.

За умовами угод Росія отримає зброю, яку планують використовувати у війні проти України. Угоди можуть також включати сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.

Кірбі заявив, що будь-які угоди щодо зброї між Росією і КНДР порушать резолюції Ради Безпеки ООН.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією щодо зброї і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати і не продавати зброю Росії", - додав представник Білого дому.

Співробітництво РФ та КНДР

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно з інформацією США, постачає боєприпаси бойовикам "Вагнера".

Також нещодавно Шойгу їздив до КНДР - у Білому домі зазначили, що таким чином він міг просити про підтримку у вигляді зброї. 

Пізніше Державний департамент США заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка буде постачати зброю росіянам.

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