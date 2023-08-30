Росія домовляється про купівлю у КНДР зброї для війни проти України, - Білий дім

Переговори щодо купівлі зброї між Росією і КНДР активно просуваються, Кремль хоче використовувати її для ведення війни проти України.
Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори щодо зброї між Росією і Північною Кореєю активно просуваються", - йдеться у заяві.
Кірбі повідомив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно їздив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси РФ.
Представник Білого дому також уточнив, що російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити двостороннє співробітництво.
"У Сполучених Штатів є розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила в Пхеньян після візиту міністра оборони", - пояснив Кірбі.
За умовами угод Росія отримає зброю, яку планують використовувати у війні проти України. Угоди можуть також включати сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.
Кірбі заявив, що будь-які угоди щодо зброї між Росією і КНДР порушать резолюції Ради Безпеки ООН.
"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією щодо зброї і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати і не продавати зброю Росії", - додав представник Білого дому.
Північна Корея відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно з інформацією США, постачає боєприпаси бойовикам "Вагнера".
Також нещодавно Шойгу їздив до КНДР - у Білому домі зазначили, що таким чином він міг просити про підтримку у вигляді зброї.
Пізніше Державний департамент США заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка буде постачати зброю росіянам.
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