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Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, - Повітряні сили

Фото: Іран передасть Росії балістичні ракети (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія домовилась з Іраном про постачання ударних безпілотників та балістичних ракет даьністю 300 і 700 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в медіа-центрі "Укрінформ".

"Про балістичні ракети теж з’явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Ми бачимо, що є регулярне повітряне сполучення Москви з Тегераном", - сказав Ігнат.

Він заявив, що немає інформації про кількість ракет, але вже зрозуміло, що це зброя з дальністю 300 та 700 кілометрів. Ще одна проблема - швидкість їх руху, яка значно перевищує швидкість крилатих ракет та безпілотників.

"Це нова загроза, так само як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито лише до початку повномасштабної війни та в обмеженій кількості.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав такі заяви Тегерана брехливими.

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Іранракети