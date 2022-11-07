Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет, - Воздушные силы

"О баллистических ракетах тоже появилась информация, что Россия все же достигла договоренностей. Мы видим, что есть регулярное воздушное сообщение Москвы с Тегераном", - сказал Игнат.

Он заявил, что нет информации о количестве ракет, но уже ясно, что это оружие с дальностью 300 и 700 километров. Еще одна проблема - скорость их движения, значительно превышающая скорость крылатых ракет и беспилотников.

"Это новая угроза, так же как и Shahed. На эти баллистические ракеты надо как-то реагировать, их надо уничтожать. Их надо уничтожать там, пожалуй, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме уничтожения их физически еще на стадии запуска", - добавил Игнат.