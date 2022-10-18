Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет на додачу до дронів, - Reuters

Двоє високопоставлених іранських чиновників і двоє іранських дипломатів повідомили виданню, що угоду між РФ та Іраном було укладено 6 жовтня, коли перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер, двоє високопоставлених чиновників Революційної гвардії Ірану та офіційний представник Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів з Росією щодо доставки зброї.

"Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar", - сказав один з іранських дипломатів.

Західний чиновник підтвердив цю інформацію і заявив, що між Іраном і Росією існує угода про надання балістичних ракет класу "земля-земля" малого радіусу дії, включаючи Zolfaghar.

Один зі іранських правоохоронців зазначив, що ракети можуть бути відправлені Росії 2-3 партіями, але він не назвав орієнтовний час їхньої доставки.

Східноєвропейський чиновник, який відстежує діяльність Росії зі зброєю розуміє, що ця угода про зброю відбувається, хоча він не має конкретних доказів, щоб підтвердити це.

Інший іранський дипломат сказав, що Москва спеціально попросила надати ракети Fateh 110 і Zolfaghar малої дальності "земля-земля", і їхнє відправлення відбудеться максимум через 10 днів.

При цьому іранський дипломат відкинув твердження західних офіційних осіб про те, що такі передачі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

"Де їх використовують - це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в "українській кризі", як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом", - сказав він.