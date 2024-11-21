Росія докладає зусиль для розширення війни, - МЗС про удар міжконтинентальною ракетою
Російська Федерація (РФ) докладає зусиль, щоб розширити війну. Наразі триває експертиза з метою точного визначення типу ракети, яку ворог застосував зранку проти Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства закордонних справ (МЗС) України.
"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети", - заявив речник.
Тихий зауважив, що сам удар доводить те, що Росія не прагне миру й докладає всіх зусиль для розширення війни.
Обстріл Дніпра
Вранці 21 листопада Російська Федерація здійснила ракетний удар по місту Дніпро, застосовуючи різноманітні види озброєння:
- з Астраханської області була випущена міжконтинентальна балістична ракета;
- з Тамбовської області - аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";
- з Волгоградської області - сім крилатих ракет Х-101.
Українські сили протиповітряної оборони (ППО) під час бою змогли перехопити та знищити шість крилатих ракет типу Х-101.
Обстріл призвів до пошкоджень промислового підприємства та реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю у Дніпрі.
Речник Європейського союзу (ЄС) Петер Стано, коментуючи удар по місту, заявив, що диктатор Володимир Путін знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.