Росія догралася? ЄС хоче зміцнити країни східного флангу ударними дронами

Єврокомісія наполягає, щоб у країнах, які межують із Росією, розмістили ударні безпілотники. Вони знадобляться на випадок атаки російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ у Європарламенті єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса.

Уся Європа під загрозою

Кубілюс зазначив, що провокації Росії проти країн Євросоюзу становлять загрозу для людей і миру в Європі. Тому блоку необхідно діяти "дуже практично й ефективно".

Він звернув увагу, що безпілотники - це майбутнє війни і майбутнє провокацій. І до цього Євросоюз поки що погано підготовлений. Зокрема, системи оборони країн блоку фактично не готові виявляти дрони і відстежувати перетин кордонів. Також збивати безпілотник вартістю 10 000 євро ракетою за 1 мільйон євро "дійсно недоцільно".

Єврокомісар наголосив, що вся Європа перебуває під загрозою, оскільки російські "Шахеди" мають дальність у 2500 кілометрів. Вони можуть досягти навіть Брюсселя чи Страсбурга. А з контейнерних суден безпілотники здатні вражати цілі вздовж усього європейського узбережжя.

Якою має бути відповідь ЄС

За словами Кубілюса, у короткостроковій перспективі необхідно розвивати можливості для кращого виявлення, відстеження та ідентифікації дронів за допомогою акустичних датчиків, радарів і супутників.

При цьому в довгостроковій перспективі - розвивати здатності знешкоджувати або знищувати дрони за допомогою перехоплювачів, радіоелектронної боротьби та мобільних підрозділів.

"Для країн східного флангу необхідні можливості використовувати дрони для ураження наземних цілей, якщо ворог спробує вторгнутися. Потрібен індивідуальний підхід. Країни на передовій мають інші потреби порівняно з іншими, включно з державами Середземномор'я", - звернув увагу єврокомісар.

Також він додав, що протидія дронам РФ неможлива без співпраці з Україною, ППО якої збиває 70-80% цілей.

"Українські дрони витіснили російський флот із Чорного моря, зупинили просування Росії і знищили стратегічні бомбардувальники та нафтопереробні заводи. При розробці "Стіни дронів" слід враховувати український досвід", - зазначив Кубілюс.