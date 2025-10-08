Россия доигралась? ЕС хочет укрепить страны восточного фланга ударными дронами
Еврокомиссия настаивает, чтобы в странах, которые граничат с Россией, разместили ударные беспилотники. Они понадобятся на случай атаки российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в Европарламенте еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.
Вся Европа под угрозой
Кубилюс отметил, что провокации России против стран Евросоюза представляют угрозу для людей и мира в Европе. Поэтому блоку необходимо действовать "очень практично и эффективно".
Он обратил внимание, что беспилотники - это будущее войны и будущее провокаций. И к этому Евросоюз пока плохо подготовлен. В частности, системы обороны стран блока фактически не готовы обнаруживать дроны и отслеживать пересечение границ. Также сбивать беспилотник стоимостью 10 000 евро ракетой за 1 миллион евро "действительно нецелесообразно".
Еврокомиссар подчеркнул, что вся Европа находится под угрозой, поскольку российские "Шахеды" имеют дальность в 2500 километров. Они могут достигнуть даже Брюсселя или Страсбурга. А с контейнерных судов беспилотники способны поражать цели вдоль всего европейского побережья.
Каким должен быть ответ ЕС
По словам Кубилюса, в краткосрочной перспективе необходимо развивать возможности для лучшего обнаружения, отслеживания и идентификации дронов с помощью акустических датчиков, радаров и спутников.
При этом в долгосрочной перспективе - развивать способности обезвреживать или уничтожать дроны с помощью перехватчиков, радиоэлектронной борьбы и мобильных подразделений.
"Для стран восточного фланга необходимы возможности использовать дроны для поражения наземных целей, если враг попытается вторгнуться. Нужен индивидуальный подход. Страны на передовой имеют другие потребности по сравнению с другими, включая государства Средиземноморья", - обратил внимание еврокомиссар.
Также он добавил, что противодействие дронам РФ невозможно без сотрудничества с Украиной, ПВО которой сбивает 70-80% целей.
"Украинские дроны вытеснили российский флот из Черного моря, остановили продвижение России и уничтожили стратегические бомбардировщики и нефтеперерабатывающие заводы. При разработке "Стены дронов" следует учитывать украинский опыт", - отметил Кубилюс.
Провокации России
Напомним, в сентябре российские ударные беспилотники несколько раз нарушали воздушное пространство стран-членов НАТО.
В частности, в ночь на 10 сентября почти 20 дронов вторглись в небо Польши. Как выяснилось позже, большинство дронов летели с территории Беларуси.
Только несколько беспилотников сбили силы противовоздушной обороны. Остальные, вероятно, упали из-за того, что у них закончилось топливо.