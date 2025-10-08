ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия доигралась? ЕС хочет укрепить страны восточного фланга ударными дронами

Брюссель, Среда 08 октября 2025 19:50
UA EN RU
Россия доигралась? ЕС хочет укрепить страны восточного фланга ударными дронами Фото: Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по обороне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия настаивает, чтобы в странах, которые граничат с Россией, разместили ударные беспилотники. Они понадобятся на случай атаки российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в Европарламенте еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

Вся Европа под угрозой

Кубилюс отметил, что провокации России против стран Евросоюза представляют угрозу для людей и мира в Европе. Поэтому блоку необходимо действовать "очень практично и эффективно".

Он обратил внимание, что беспилотники - это будущее войны и будущее провокаций. И к этому Евросоюз пока плохо подготовлен. В частности, системы обороны стран блока фактически не готовы обнаруживать дроны и отслеживать пересечение границ. Также сбивать беспилотник стоимостью 10 000 евро ракетой за 1 миллион евро "действительно нецелесообразно".

Еврокомиссар подчеркнул, что вся Европа находится под угрозой, поскольку российские "Шахеды" имеют дальность в 2500 километров. Они могут достигнуть даже Брюсселя или Страсбурга. А с контейнерных судов беспилотники способны поражать цели вдоль всего европейского побережья.

Каким должен быть ответ ЕС

По словам Кубилюса, в краткосрочной перспективе необходимо развивать возможности для лучшего обнаружения, отслеживания и идентификации дронов с помощью акустических датчиков, радаров и спутников.

При этом в долгосрочной перспективе - развивать способности обезвреживать или уничтожать дроны с помощью перехватчиков, радиоэлектронной борьбы и мобильных подразделений.

"Для стран восточного фланга необходимы возможности использовать дроны для поражения наземных целей, если враг попытается вторгнуться. Нужен индивидуальный подход. Страны на передовой имеют другие потребности по сравнению с другими, включая государства Средиземноморья", - обратил внимание еврокомиссар.

Также он добавил, что противодействие дронам РФ невозможно без сотрудничества с Украиной, ПВО которой сбивает 70-80% целей.

"Украинские дроны вытеснили российский флот из Черного моря, остановили продвижение России и уничтожили стратегические бомбардировщики и нефтеперерабатывающие заводы. При разработке "Стены дронов" следует учитывать украинский опыт", - отметил Кубилюс.

Провокации России

Напомним, в сентябре российские ударные беспилотники несколько раз нарушали воздушное пространство стран-членов НАТО.

В частности, в ночь на 10 сентября почти 20 дронов вторглись в небо Польши. Как выяснилось позже, большинство дронов летели с территории Беларуси.

Только несколько беспилотников сбили силы противовоздушной обороны. Остальные, вероятно, упали из-за того, что у них закончилось топливо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Российская Федерация ПВО Война в Украине Дрони
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы