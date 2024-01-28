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Росія додатково вивела у Чорне море два носії ракет: який може бути залп

Україна, Неділя 28 січня 2024 12:52
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Росія додатково вивела у Чорне море два носії ракет: який може бути залп Фото: Росія вивела у Чорне море чотрир ракетоносії з "Калібрами" (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вивела у Чорне море додатково ще два носії крилатих ракет типу "Калібр". Кількість ракетоносіїв збільшилася до чотирьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Зазначається, що ворог збільшив корабельне угруповування у Чорному морі до 11 одиниць, вивівши додатково носії крилатих ракет.

Сили оборони півдня повідомляють, що в морі перебуває два надводних та два підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 ракет.

"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно", - йдеться у повідомленні.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що зранку у Чорному морі було два підводних носії ракет, надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування.

Росія захопила море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.

Командувач ВМ України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю британському виданню Sky News заявив, що український флот потребує військових кораблів, тому Україна з радістю б прийняла британські фрегати, які Королівський флот може "списати".

Також Неїжпапа заявив, що Україна виграла б війну швидше, якби отримала дозвіл бити по Росії британською та іншою західною зброєю.

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