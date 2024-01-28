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"Калібри" у Чорному морі: Гуменюк розповіла про підвищену загрозу пусків з підводних човнів

Неділя 28 січня 2024 07:25
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"Калібри" у Чорному морі: Гуменюк розповіла про підвищену загрозу пусків з підводних човнів Фото: керівник об'єднаного прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

На бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря залишаються два підводних човни з 8 ракетами типу "Калібр".

Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповування ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування

"На бойовому чергуванні залишаються два підводних човни (це вісім ракет типу "Калібр") готових до застосування", - сказала Гуменюк.

Також спікер розповіла, що підводні ракети важче виявити, тому не потрібно ігнорувати сигнали повітряних тривог.

"Нагадаю, що виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено: ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може пробути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати", - заявила Гуменюк.

Раніше, Наталія Гуменюк повідомляла про загрозу ракетоносіїв в Чорному морі. Ризик небезпеки дуже високий

Ракетоносії РФ у Чорному морі

Раніше Наталія Гуменюк повідомляла про загрозу ракетоносіїв у Чорному морі. Ризик небезпеки дуже високий.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що РФ протягом тривалого часу тримає в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні різну кількість ракетоносіїв.

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