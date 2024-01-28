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Україні потрібні військові кораблі, будемо раді прийняти британські фрегати, - Неїжпапа

Одеса, Неділя 28 січня 2024 09:31
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Україні потрібні військові кораблі, будемо раді прийняти британські фрегати, - Неїжпапа Фото: командувач ВМС України Олексій Неїжпапа (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Українському флоту потрібні військові кораблі. Тому Україна зацікавлена у британських фрегатах, які Королівському флоту, ймовірно, доведеться "списати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю Sky News.

Зазначається, що йдеться про фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster. Британські ЗМІ повідомляли, що Велика Британія змушена "списати" ці кораблі, щоб перенаправити моряків, які їх обслуговують, на фрегати нового класу.

Неїжпапа зазначив, що Україна готова прийняти британські військові кораблі, якщо буде така можливість.

"Звичайно, ВМС потрібні військові кораблі, тому що ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Тому, якщо буде ухвалено таке рішення, що стосується можливості передачі двох фрегатів Військово-морським силам України, ми будемо цьому дуже раді", - сказав командувач.

Мінні тральники від Британії

В грудні Міністерство оборони Британії підтвердило, що передасть Україні два тральники для розмінування.

У січні Туреччина заявила, що не буде пропускати вищезгадані кораблі через свою протоку. Пояснювалося, що ще на початку війни в Україні Анкара закрила протоки для військових кораблів сторін, що воюють.

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