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Росія за добу 60 разів обстріляла Херсонську область: є руйнування та постраждалий

Фото: через обстріли один житель Херсонської області отримав поранення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія за минулу добу 61 раз обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

Російські окупанти за добу випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотників.

Херсон потрапив під обстріл чотири рази. Ворог атакував житлові квартали. Через обстріли у місті пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ударів російських військ поранення отримав мирний житель Херсонської області.

Нагадаємо, у Херсоні вчора декілька разів пролунали потужні вибухи. Місцеві повідомляли про "прильоти".

Також зазначимо, що місцева влада закликає жителів Херсона та області евакуюватися через постійні обстріли з боку окупантів.

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