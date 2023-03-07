У Херсоні знову лунають вибухи
Фото: у Херсоні в черговий раз 7 березня лунають вибухи (GettyImages)
У вівторок, 7 березня, у Херсоні знову лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні вчергове чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
До речі, звуки вибухів в Херсоні чують за сьогодні вже третій раз.
Як повідомлялось, російські окупанти за минулу добу випустили по Херсонській області 354 снаряди. Внаслідок атак ворога поранення отримали четверо мирних жителів.
Нагадаємо, 5 березня окупанти вдарили по селу Понятівка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинули троє осіб - жінка та двоє дітей.
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