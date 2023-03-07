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У Херсоні знову лунають вибухи

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Херсон, Вівторок 07 березня 2023 18:30
У Херсоні знову лунають вибухи Фото: у Херсоні в черговий раз 7 березня лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 7 березня, у Херсоні знову лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні вчергове чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

До речі, звуки вибухів в Херсоні чують за сьогодні вже третій раз.

Як повідомлялось, російські окупанти за минулу добу випустили по Херсонській області 354 снаряди. Внаслідок атак ворога поранення отримали четверо мирних жителів.

Нагадаємо, 5 березня окупанти вдарили по селу Понятівка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинули троє осіб - жінка та двоє дітей.

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Херсон вибухи
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