Россия за сутки 60 раз обстреляла Херсонскую область: есть разрушения и пострадавший

Российская армия за минувшие сутки 61 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате атак пострадал человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
Российские оккупанты за сутки выпустили почти 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников.
Херсон попал под обстрел четырежды. Враг атаковал жилые кварталы. Из-за обстрелов в городе повреждены частные дома.
В результате ударов российских войск ранения получил мирный житель Херсонской области.
Напомним, в Херсоне вчера несколько раз раздались мощные взрывы. Местные сообщали о "прилетах".
Также отметим, что местные власти призывают жителей Херсона и области эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.
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