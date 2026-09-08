Росія декілька разів вдарила по ТЕС ДТЕК, генерація електроенергії на паузі

ТЕС ДТЕК зруйнована обстрілом

У компанії зазначили, що країна-агресорка здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС.

Станція не виробляє електроенергію через суттєве пошкоджено обладнання.

Енергетики нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вже тричі били по об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Через це суттєво пошкоджено обладнання.