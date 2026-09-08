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Росія декілька разів вдарила по ТЕС ДТЕК, генерація електроенергії на паузі

22:30 08.09.2026 Вт
1 хв
Ворог здійснив цинічну атаку по станції
aimg Олена Бджола
Фото: ТЕС горить після російського обстрілу (t me voynareal)

Ще одна теплоелектростанція ДТЕК припинила роботу внаслідок масштабного російського обстрілу 8 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Telegram.

ТЕС ДТЕК зруйнована обстрілом

У компанії зазначили, що країна-агресорка здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС.

Станція не виробляє електроенергію через суттєве пошкоджено обладнання.

Енергетики нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вже тричі били по об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Через це суттєво пошкоджено обладнання.

Також повідомлялося, що що 18 серпня російські атаки припинили роботу однієї з ТЕС ДТЕК. Теплоелектростанція зазнала масованого удару.

Крім того, відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин наприкінці липня.

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