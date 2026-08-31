Росія два дні атакує об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, без світла 30 тисяч родин
Через пошкодження обстрілами обладнання на енергетичних об'єктах Дніпропетровщини десятки тисяч родин залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Telegram.
Росія знову атакувала об'єкти ДТЕК
Останніми днями окупанти вже тричі били по об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Через це суттєво пошкоджено обладнання, зазначили у компанії.
Загалом за дві останні доби енергетики повернули світло для 40000 родин після російських атак.
Проте 30000 родин все ще залишаються без електрики, кажуть у ДТЕК.
У ДТЕК зауважили, що вони продовжують "битву за світло" попри постійні атаки РФ.
Раніше РБК-Україна писало, що обстріл Одеського району Росією 24 серпня призвів до пошкодження енергетичного обʼєкта. У Пересипському районі були перебої в роботі критичної інфраструктури, багато людей залишилися без світла.
Також повідомлялося, що 18 серпня російські атаки припинили роботу однієї з ТЕС ДТЕК. Теплоелектростанція зазнала масованого удару. Загалом з 2022 року ТЕС компанії були атаковані росіянами понад 230 разів.
Крім того, відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин наприкінці липня.