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Росія два дні атакує об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, без світла 30 тисяч родин

15:30 31.08.2026 Пн
1 хв
Ворог знову масовано обстріляв енергетику Дніпропетровської області
aimg Олена Бджола
Росія два дні атакує об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, без світла 30 тисяч родин Фото: енергетик ДТЕК ремонтує лінії електропередач (Getty Images)
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Через пошкодження обстрілами обладнання на енергетичних об'єктах Дніпропетровщини десятки тисяч родин залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Telegram.

Росія знову атакувала об'єкти ДТЕК

Останніми днями окупанти вже тричі били по об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Через це суттєво пошкоджено обладнання, зазначили у компанії.

Загалом за дві останні доби енергетики повернули світло для 40000 родин після російських атак.

Проте 30000 родин все ще залишаються без електрики, кажуть у ДТЕК.

У ДТЕК зауважили, що вони продовжують "битву за світло" попри постійні атаки РФ.

Раніше РБК-Україна писало, що обстріл Одеського району Росією 24 серпня призвів до пошкодження енергетичного обʼєкта. У Пересипському районі були перебої в роботі критичної інфраструктури, багато людей залишилися без світла.

Також повідомлялося, що 18 серпня російські атаки припинили роботу однієї з ТЕС ДТЕК. Теплоелектростанція зазнала масованого удару. Загалом з 2022 року ТЕС компанії були атаковані росіянами понад 230 разів.

Крім того, відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин наприкінці липня.

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