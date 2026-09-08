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Россия несколько раз ударила по ТЭС ДТЭК, генерация электроэнергии на паузе

22:30 08.09.2026 Вт
1 мин
Враг совершил циничную атаку по станции
aimg Елена Бджола
Фото: ТЭС горит после российского обстрела (t me voynareal)

Еще одна теплоэлектростанция ДТЭК прекратила работу в результате масштабных российских обстрелов 8 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

ТЭС ДТЭК разрушена обстрелом

В компании отметили, что страна-агрессор совершила несколько волн атак на одну из ТЭС.

Станция не производит электроэнергию из-за существенного повреждения оборудования.

Энергетики напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 230 раз.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты уже трижды били по объектам ДТЭК в Днепропетровской области. Из-за этого существенно повреждено оборудование.

Также сообщалось, что 18 августа российские атаки прекратили работу одной из ТЭС ДТЭК. Теплоэлектростанция потерпела от массированного удара.

Кроме того, восстановление света ДТЭК после вражеских обстрелов позволило вернуть электричество в дома почти 440 тысяч украинских семей в конце июля.

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