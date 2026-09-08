ua en ru
Вт, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Росія декілька разів вдарила по ТЕС ДТЕК, генерація електроенергії на паузі

22:30 08.09.2026 Вт
1 хв
Ворог здійснив цинічну атаку по станції
aimg Олена Бджола
Росія декілька разів вдарила по ТЕС ДТЕК, генерація електроенергії на паузі Фото: ТЕС горить після російського обстрілу (t me voynareal)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ще одна теплоелектростанція ДТЕК припинила роботу внаслідок масштабного російського обстрілу 8 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Telegram.

ТЕС ДТЕК зруйнована обстрілом

У компанії зазначили, що країна-агресорка здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС.

Станція не виробляє електроенергію через суттєве пошкоджено обладнання.

Енергетики нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вже тричі били по об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Через це суттєво пошкоджено обладнання.

Також повідомлялося, що що 18 серпня російські атаки припинили роботу однієї з ТЕС ДТЕК. Теплоелектростанція зазнала масованого удару.

Крім того, відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин наприкінці липня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК ТЕС Війна Росії проти України
Новини
ЄС купить Україні ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро
ЄС купить Україні ракети до Patriot з кредиту на 90 млрд євро
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"