Росія декілька разів вдарила по ТЕС ДТЕК, генерація електроенергії на паузі

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Ще одна теплоелектростанція ДТЕК припинила роботу внаслідок масштабного російського обстрілу 8 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Telegram.

ТЕС ДТЕК зруйнована обстрілом У компанії зазначили, що країна-агресорка здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС. Станція не виробляє електроенергію через суттєве пошкоджено обладнання. Енергетики нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів. Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вже тричі били по об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Через це суттєво пошкоджено обладнання.