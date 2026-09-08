Росія декілька разів вдарила по ТЕС ДТЕК, генерація електроенергії на паузі
Ще одна теплоелектростанція ДТЕК припинила роботу внаслідок масштабного російського обстрілу 8 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Telegram.
ТЕС ДТЕК зруйнована обстрілом
У компанії зазначили, що країна-агресорка здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС.
Станція не виробляє електроенергію через суттєве пошкоджено обладнання.
Енергетики нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вже тричі били по об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Через це суттєво пошкоджено обладнання.
Також повідомлялося, що що 18 серпня російські атаки припинили роботу однієї з ТЕС ДТЕК. Теплоелектростанція зазнала масованого удару.
Крім того, відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин наприкінці липня.