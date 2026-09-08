Россия несколько раз ударила по ТЭС ДТЭК, генерация электроэнергии на паузе

Еще одна теплоэлектростанция ДТЭК прекратила работу в результате масштабных российских обстрелов 8 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

ТЭС ДТЭК разрушена обстрелом

В компании отметили, что страна-агрессор совершила несколько волн атак на одну из ТЭС.

Станция не производит электроэнергию из-за существенного повреждения оборудования.

Энергетики напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 230 раз.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты уже трижды били по объектам ДТЭК в Днепропетровской области. Из-за этого существенно повреждено оборудование.