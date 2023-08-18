Росія через Інтернет вербує шпигунів в Польщі для стеження за поставками зброї, - WP







Російські шпигуни в Польщі

Нещодавно в Польщі затримали агента Росії, який стежив за військовими об'єктами й морськими портами в країні. За словами міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуша Камінського, це була 15 людина, яку затримали в рамках розслідування проти шпигунської мережі.

Про перші затримання російських шпигунів стало відомо ще в середині березня. Через їх діяльність на залізничних коліях та в об'єктах критичної інфраструктури країни - було запроваджено режим підвищеної готовності.

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