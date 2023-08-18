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Россия через Интернет вербует шпионов в Польше для слежения за поставками оружия, - WP

Фото: Россия вербовала онлайн-операторов, чтобы злоумышленники перевозили оружие через Польшу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские разведывательные агентства создали сеть любителей для операций, включавших диверсии на территории Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Российские шпионы в Польше

Недавно в Польше задержан агент России, который следил за военными объектами и морскими портами в стране. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, это было 15 человек, который был задержан в рамках расследования против шпионской сети.

О первых задержаниях российских шпионов стало известно еще в середине марта. Из-за их деятельности на железнодорожных путях и в объектах критической инфраструктуры страны был введен режим повышенной готовности.

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