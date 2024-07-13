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Росія будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" і "Оніксів", - ВМС

Фото: ракета "Калібр" (5.ua)
Автор: Едуард Ткач

Росія будує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" і "Оніксів", оскільки Україна має високий відсоток збиття ворожих ракет.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Він зазначив, що "Калібри" досі залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг. Проте відсоток збиття цих ракет є високим.

"За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків - і для "Калібрів", і для "Оніксів", - зазначив Плетенчук.

За його словами, Росія використовує "Калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.

Також Плетенчук зазначив, що у Чорному й Азовському морях вже кілька днів не спостерігаються носії крилатих ракет. Зокрема, у Чорному морі ворожі кораблі відсутні, а в Азовському - зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України підвело підсумки саміту НАТО. Як повідомили у відомстві, Україна отримає додаткові системи ППО, літаки F-16 та пакети військової допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у США розробляють новий клас високоточних авіаційних боєприпасів для України.

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