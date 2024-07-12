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У США розроблять для України новий авіаційний боєприпас

П'ятниця 12 липня 2024 19:27
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У США розроблять для України новий авіаційний боєприпас Ілюстративне фото: у США розроюлять боєприпас ERAM для України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aviation Week.

У січні повітряні сили США вперше оприлюдинили запит щодо ударних боєприпасів розширеної дальності - ERAM. Мета цього - створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, який здатен летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розкриваються.

Вже у липні цього року стало відомо, що ERAM призначений для боротьби України з Росією.

"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", - сказано в запиті на участь у тендері.

Відомо, що закупівля ERAM буде здійснюватися поетапно, з метою створення прототипу і адаптації комерційного, автономного, модульного, відкритого за архітектурою транспортного засобу, "який може забезпечити доступну за ціною ефективність на великих відстанях".

Мінімальні вимоги до ERAM:

  • має бути боєприпасом класу 500 фунтів (близько 227 кг);
  • оснащеним боєголовкою, здатною вражати відкриті цілі, в тому числі броньовані, з осколково-фугасною і фугасною дією.

Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту - понад 463 км. При цьому не уточнюється, чи має боєприпас отримувати енергію. Відомо, що він має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 м від точки прицілювання.

Як пише видання, ERAM є одним з багатьох зусиль Пентагону з розробки нових, недорогих боєприпасів повітряного базування. На початку цього року ВМС також оприлюднили вимоги до багатоцільового доступного за ціною ефективного боєприпасу - відносно дешевого боєприпасу вагою близько 34 кг, який достатньо малий для того, щоб F-35C міг нести чотири таких боєприпаси у своєму відсіку для озброєння.

Раніше РБК-Україна розповідало, що АТ "Укроборонпорм" уклало угоду з американською компанією Northrop Grumman щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

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