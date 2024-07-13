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Россия строит унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов", - ВМС

Фото: ракета "Калибр" (5.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Россия строит унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов", поскольку Украина имеет высокий процент сбития вражеских ракет.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Он отметил, что "Калибры" до сих пор остаются опасным оружием с боевой частью весом 450 кг. Однако процент сбивания этих ракет высок.

"По информации военных, россияне учли этот опыт и строят унифицированные шахты для пусков – и для "Калибров", и для "Ониксов", – отметил Плетенчук.

По его словам, Россия использует "Калибры" для перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дроновых атак. Приоритет для поражения целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

Также Плетенчук отметил, что в Черном и Азовском морях уже несколько дней не наблюдаются носители крылатых ракет. В частности, в Черном море вражеские корабли отсутствуют, а в Азовском - зафиксированы три минных тральника и один ракетный катер, который не может причинить вреда со своей локации.

Напомним, что Министерство обороны Украины подвело итоги саммита НАТО. Как сообщили в ведомстве, Украина получит дополнительные системы ПВО, самолеты F-16 и пакеты военной помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США разрабатывают новый класс высокоточных авиационных боеприпасов для Украины.

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