Россия строит унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов", - ВМС

Он отметил, что "Калибры" до сих пор остаются опасным оружием с боевой частью весом 450 кг. Однако процент сбивания этих ракет высок.

"По информации военных, россияне учли этот опыт и строят унифицированные шахты для пусков – и для "Калибров", и для "Ониксов", – отметил Плетенчук.

По его словам, Россия использует "Калибры" для перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дроновых атак. Приоритет для поражения целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

Также Плетенчук отметил, что в Черном и Азовском морях уже несколько дней не наблюдаются носители крылатых ракет. В частности, в Черном море вражеские корабли отсутствуют, а в Азовском - зафиксированы три минных тральника и один ракетный катер, который не может причинить вреда со своей локации.