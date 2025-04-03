Росія будує новий флагман, який більший за крейсер "Москва", - Newsweek

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek та Defence Express .

Нещодавно оприлюднені супутникові знімки показують, що Росія намагається побудувати судно, яке перевершить ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту, який був знищений Україною в перші дні війни.

Українське військове видання Defence Express опублікувало супутникові знімки, на яких видно, як Росія просувається в будівництві одного з двох своїх десантних кораблів проекту 23900 типу "Іван Рогов".

New photographs have appeared (as of mid-March) of the hull of the universal landing ship (UDC) "Ivan Rogov" of Project 23900 , which is being built in Kerch at the Zaliv shipyard .



According to satellite images, the maximum length of the Project 23900 ship's hull is pic.twitter.com/w19QGhFuPl — Tracey SBU Fella #NAFO (@trajaykay) April 3, 2025

Повідомляється, що ці судна здатні перевозити до 90 одиниць військової техніки, включаючи 15 вертольотів.

Наразі також відомо, що Росія відстає від графіка будівництва свого корабля типу "Іван Рогов", який був закладений на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі на анексованому Кримському півострові в липні 2020 року.

Defence Express повідомило, що, виходячи з останніх супутникових знімків, судно буде близько 220 метрів в довжину і 40 метрів в ширину.