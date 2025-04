Росія будує новий флагман, який більший за крейсер "Москва", - Newsweek

Нещодавно оприлюднені супутникові знімки показують, що Росія намагається побудувати судно, яке перевершить ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту, який був знищений Україною в перші дні війни.

Українське військове видання Defence Express опублікувало супутникові знімки, на яких видно, як Росія просувається в будівництві одного з двох своїх десантних кораблів проекту 23900 типу "Іван Рогов".

New photographs have appeared (as of mid-March) of the hull of the universal landing ship (UDC) "Ivan Rogov" of Project 23900 , which is being built in Kerch at the Zaliv shipyard .



According to satellite images, the maximum length of the Project 23900 ship's hull is pic.twitter.com/w19QGhFuPl