Россия строит новый флагман, который больше крейсера "Москва", - Newsweek

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek и Defence Express .

Недавно обнародованные спутниковые снимки показывают, что Россия пытается построить судно, которое превзойдет ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, который был уничтожен Украиной в первые дни войны.

Украинское военное издание Defence Express опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как Россия продвигается в строительстве одного из двух своих десантных кораблей проекта 23900 типа "Иван Рогов".

Появились новые фотографии (по состоянию на середину марта) корпуса универсального десантного корабля (УДК) "Иван Рогов" проекта 23900 , который строится в Керчи на Заливском судостроительном заводе .



Согласно спутниковым снимкам, максимальная длина корпуса корабля проекта 23900 составляет pic.twitter.com/w19QGhFuPl - Трейси СБУ Фелла #НАФО (@trajaykay) 3 апреля 2025 г.

Сообщается, что эти суда способны перевозить до 90 единиц военной техники, включая 15 вертолетов.

Сейчас также известно, что Россия отстает от графика строительства своего корабля типа "Иван Рогов", который был заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи на аннексированном Крымском полуострове в июле 2020 года.

Defence Express сообщило, что, исходя из последних спутниковых снимков, судно будет около 220 метров в длину и 40 метров в ширину.