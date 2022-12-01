Росія будує фортифікаційні споруди неподалік від Бахмуту. Фото

Російська армія окопується та будує оборонні споруди в районі селища Володимирівка неподалік від Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Радіо Свободи.

На аерознімках видно, що росіяни будують оборонні рубежі, в тому числі, і серед зруйнованих будівель селища. Зазначимо, що воно розташоване за 15 км від Бахмуту, і зараз перебуває під російською окупацією.

