Россия строит фортификационные сооружения недалеко от Бахмута. Фото

Российская армия окапывается и строит оборонительные сооружения в районе поселка Владимировка недалеко от Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Радио Свободы.

На аэроснимках видно, что россияне строят оборонительные рубежи, в том числе, и среди разрушенных построек поселка. Отметим, что он расположен в 15 км от Бахмута, и сейчас находится под российской оккупацией.

