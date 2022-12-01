Россия строит фортификационные сооружения недалеко от Бахмута. Фото
Российская армия окапывается и строит оборонительные сооружения в районе поселка Владимировка недалеко от Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Радио Свободы.
На аэроснимках видно, что россияне строят оборонительные рубежи, в том числе, и среди разрушенных построек поселка. Отметим, что он расположен в 15 км от Бахмута, и сейчас находится под российской оккупацией.
Напомним, что на Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери.
Также сообщалось, что российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута. Оккупанты преувеличили свои "успехи" на фронте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.