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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія буде затягувати війну, Путіну не потрібен мир, – Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росія буде всіляко затягувати війну в Україні, оскільки російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен мир. Україна вже має відповідні розвідувальні дані, які свідчать саме про це.

Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з пресою після Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.

"У нашої розвідки, у розвідок наших партнерів є вся інформація, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру", - сказав президент.

Зеленський додав, що на тлі цих новин Україні потрібно посилювати власну оборону, а партнерам України потрібно посилити санкції проти Кремля. Змусити Росію на мир можна тільки силою.

"Путін залежний від війни і вбивств, і його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильними. І щоб санкції проти Росії були реально сильними", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський перебуває у Римі із візитом. Він вже відвідав зустріч "коаліції рішучих" та Конференцію з відновлення України. Під час зустрічі "коаліції" Зеленський вже заявив, що Путін планує воювати "до талого".

Також 10 липня Зеленський проведе додаткові переговори з представниками США. На порядку денному буде санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій проти Росії з боку США найближчим часом.

Це важливо, оскільки російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову намагається удати, що Росія "готова на мир" - зокрема, він передав незрозумілі пропозиції Кремля для США про якийсь "новий підхід" до укладення миру в Україні.

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Війна в Україні