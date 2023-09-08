Росія буде покарана на організацію "виборів" на окупованих територіях, - ЄС в ООН

"Росія, її політичне керівництво та інші причетні до організації цих незаконних так званих виборів особи стикнуться з наслідками за ці незаконні дії", - сказав Ског.

Він також наголосив на тому, що псевдовибори відбуваються "на тлі примусової та незаконної видачі Росією паспортів, зокрема й дітям", а також масових і систематичних порушень прав людини на окупованих територіях України.

"Російські незаконні так звані вибори на територіях України, які перебувають під тимчасовою військовою окупацією, нікчемні, відповідно до міжнародного права. Вони не можуть бути й не будуть визнані", - заявив він.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у РФ пройдуть вибори різного рівня, в тому числі й довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. В цей же час окупанти планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

В ЦНС раніше зазначали, що окупанти для цього привозять з РФ "активістів", політтехнологів та спостерігачів. А нещодавно стало відомо, що під ці дати викликали з відпусток всіх "поліцейських" регіонів.

В США відреагували на плани загарбників, заявивши, що всі причетні до "виборів" особи ризикують опинитися під санкціями.

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