ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні, - Боррель

Новость на русском →
Понеділок 29 травня 2023 20:50
Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія буде готова до переговорів тільки в разі перемоги у війні проти України. При цьому навряд чи переговори відбудуться цього літа.

Про це заявив голова зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я бачу явний намір Росії виграти війну. Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну", - заявив він.

Переговори України та РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна готова говорити про мирний план врегулювання війни, але якщо він базуватиметься на двох принципах. Зокрема території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна буде заморозити.

При цьому у президента ПАР запропонували провести переговори між Україною та Росією, поки війська країни-агресора перебувають на території нашої країни.

Водночас, Україна не відкидає ідею переговорів з Росією, проте діалог неможливий за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жозеп Боррель Війна Росії проти України Російська Федерація Евросоюз
NEWS
"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини
"Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром