Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні, - Боррель

Росія буде готова до переговорів тільки в разі перемоги у війні проти України. При цьому навряд чи переговори відбудуться цього літа.

Про це заявив голова зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я бачу явний намір Росії виграти війну. Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну", - заявив він.

Переговори України та РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна готова говорити про мирний план врегулювання війни, але якщо він базуватиметься на двох принципах. Зокрема території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна буде заморозити.

При цьому у президента ПАР запропонували провести переговори між Україною та Росією, поки війська країни-агресора перебувають на території нашої країни.

Водночас, Україна не відкидає ідею переговорів з Росією, проте діалог неможливий за участю російського диктатора Володимира Путіна.