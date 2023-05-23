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"Мирний план" Африки передбачає переговори з Росією без виведення окупантів з України

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Йогааннесбург, Вівторок 23 травня 2023 12:40
"Мирний план" Африки передбачає переговори з Росією без виведення окупантів з України Фото: Сиріл Рамафоса, президент ПАР (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідери шести африканських країн хочуть запропонувати Україні почати переговори з Росією. Йдеться про "мирні перемовини" навіть за умови, що окупаційні війська не залишать українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адміністрації президента ПАР Сиріла Рамафоси, яку цитує Reuters.

"Шість африканських лідерів запропонують, щоб Україна погодилася розпочати мирні переговори з Росією, навіть якщо російські війська залишаються на її території", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що таку ідею просуватимуть шість африканських лідерів, які на початку червня мають намір відвідати Україну на початку червня.

"По-перше, йдеться про припинення бойових дій. По-друге, це основа для тривалого миру", - сказав прес-секретар Рамафоси Вінсент Магвенья.

Позиція України

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирний план врегулювання війни але, якщо він базуватиметься на двох принципах. Території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

Також посол України у Південній Африці Любов Абравітова зазначала, що жодної мови про переговори поки частина української території окупована росіянами бути не може.

"Наш президент дуже чітко дав зрозуміти... Не буде жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявила посол.

Але додала, що Україна прийме всіх делегатів і поговорить з ними.

Делегати з Африки відвідають Україну

В червні цього року делегація з шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом і Москвою.

Так, президент ПАР Сиріл Рамафоса повідомив, що лідери африканських держав відвідають Україну та РФ презентувати власний "мирний план". Мова йде про лідерів Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди, Замбії.

Україна ж своєю чергою чітко висловила позицію. Наша країна готова вислухати пропозиції різних країн щодо врегулювання війни, але єдиним реалістичним планом є "формула миру" президента Володимира Зеленського.

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