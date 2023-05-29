Россия будет готова к переговорам только в случае победы в войне, - Боррель
Россия будет готова к переговорам только в случае победы в войне против Украины. При этом вряд ли переговоры произойдут этим летом.
Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не выиграет войну", - заявил он.
Переговоры Украины и РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова говорить о мирном плане урегулирования войны, но, если он будет базироваться на двух принципах. В частности, территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя будет заморозить.
При этом у президента ЮАР предложили провести переговоры между Украиной и Россией, пока войска страны-агрессора находятся на территории нашей страны.
В то же время Украина не отбрасывает идею переговоров с Россией, однако диалог невозможен при участии российского диктатора Владимира Путина.
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