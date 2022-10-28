Росія за будь-яку ціну хоче заморозити бойові дії в Україні: Дуда назвав причину

Росія, використовуючи тактику залякування ядерною зброєю та "брудною бомбою", всіма силами намагається заморозити бойові дії в Україні, оскільки зазнає поразки на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди під час прес-конференції після зустрічі з лідером Чорногорії.
За словами польського президента, дзвінки міністра оборони РФ Сергія Шойгу західним колегам - спроба Москви заморозити війну за всяку ціну.
"За задумом Москви, це має призвести до припинення військової допомоги Україні з боку Заходу, країн НАТО, оскільки вона загалом програє цю війну, а Україна поступово відновлює контроль на своїх кордонах, визнаних міжнародним правом", - зазначив Дуда.
Він додав, що через відступ своєї армії РФ намагається загрожувати ядерним ударом або використанням "брудної бомби". І подібні погрози Москви є елементом їхньої тактики та спробами залякати західні країни, щоб змусити їх припинити підтримку України.
Крім того, Дуда підкреслив, що діалог з Росією не можна вести, поки вона не почне дотримуватися норм міжнародного права, тобто поки не залишить територію України.
Також він зазначив, що допомогу Україні необхідно продовжувати, незважаючи на шантаж Москви.
Нагадаємо, 23 жовтня Росія почала вкидати інформацію про нібито "провокацію" України. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати "брудну бомбу".
Вчора російський диктатор Володимир Путін зізнався, що особисто дав вказівку главі Шойгу розганяти вкиди про "брудну бомбу" .
Варто зазначити, що на тлі російської істерії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ направити місію в Україну, щоб спростувати заяву РФ.
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