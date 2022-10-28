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Россия любой ценой хочет заморозить боевые действия в Украине: Дуда назвал причину

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия, используя тактику устрашения ядерным оружием и "грязной бомбой", всеми силами пытается заморозить боевые действия в Украине, поскольку терпит поражение на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды во время пресс-конференции после встречи с лидером Черногории.

По словам польского президента, звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу западным коллегам - попытка Москвы заморозить войну любой ценой.

"По замыслу Москвы, это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она, в общем-то, проиграет эту войну, а Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом", - отметил Дуда.

Он добавил, что из-за отступления своей армии РФ пытается угрожать ядерным ударом или использованием "грязной бомбы". И подобные угрозы Москвы являются элементом их тактики и попытками запугать западные страны, чтобы заставить их прекратить поддержку Украины.

Кроме того, Дуда подчеркнул, что диалог с Россией нельзя вести, пока она не начнет соблюдать нормы международного права, то есть пока не покинет территорию Украины.

Также он отметил, что помощь Украине необходимо продолжать, несмотря на шантаж Москвы.

Напомним, 23 октября Россия начала вбрасывать информацию о якобы "провокации" Украины. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".

Вчера российский диктатор Владимир Путин признался, что лично дал указание главе Шойгу разгонять вброс о "грязной бомбе".

Стоит отметить, что на фоне российской истерии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть заявление РФ.

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