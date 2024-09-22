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Росія не братиме участі у другому Саміті миру

Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація офіційно відмовилася брати участь у другому Саміті миру.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства.

Вона назвала підготовку другого Саміту миру "черговим проявом шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток".

За її словами, вони хочуть "протягнути абсолютно нежиттєздатну "формулу Зеленського" як безальтернативну основу розв'язання конфлікту, домогтися її підтримки з боку світової більшості та від її імені висунути Росії ультиматум про капітуляцію".

"Ми в таких "самітах" участі не братимемо", - сказала Захарова.

Представник МЗС також повторила меседж російських пропагандистів про нібито готовність РФ до "політико-дипломатичного врегулювання" загарбницької війни та готовність "до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі".

Захарова назвала "продовженням терору" проти населення Росії взяття ЗСУ під контроль населених пунктів у Курській області та прохання президента Володимира Зеленського до партнерів про дозвіл на удари західною зброєю вглиб території держави-агресора.

"Ми з терористами розмовляти не будемо", - підсумувала Захарова.

План перемоги Зеленського і другий Саміт миру

В Офісі президента зазначили, що другий саміт миру відбудеться після напрацювання спільного мирного плану з 10 пунктів української "формули миру". Ймовірно, хоча не гарантовано, зустріч може відбутися до кінця 2024 року.

Днями Зеленський заявив, що план миру готовий. Першим його побачить президент США Джо Байден, з яким глава держави зустрінеться під час візиту в Америку наступного тижня.

Про те, чому Росія не планує брати участь у другому Саміті миру, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Саміт миру